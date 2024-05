Nadal saluta la terra rossa di Madrid per l'ultima volta: «Dico grazie a chi mi ha aiutato per tutta la carriera. Non è ancora finita»

Rafa Nadal ha salutato il torneo di Madrid dopo la sconfitta in due set contro Lehecka (5-7, 4-6) negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. Una sconfitta che si traduce in addio alla terra rossa di Madrid per il leggendario tennista maiorchino che a fine partita ha salutato tutti, visibilmente commosso. La risposta di tutti i presenti sugli spalti è stata straordinaria: standing ovation e commozione generale.

Anche la mamma, la sorella e la fidanzata erano presenti e hanno assistito all'ultimo saluto di Rafa alla città che ha nel cuore e che ha rappresentato il torneo in cui ha vinto più match in carriera, 59, e in cui ha trionfato cinque volte. Rafa ha ricevuto un regalo, una coreografia celebrativa con la narrazione delle sue vittorie a Madrid.

L'ultima volta di Nadal a Madrid: le sue parole

Quando ha preso parole l'ha messa sul ridere, Rafa, rigraziando tutti e provando a strammatizzare: «Era uno scherzo, tornerò l’anno prossimo».

«Dico grazie a chi mi ha aiutato per tutta la carriera. Non è ancora finita. Mi avete fatto dono di qualcosa di speciale: l’emozione regalata da Madrid, sono stato fortunato a fare il lavoro che amo, ad aver vissuto la vita che ho vissuto».