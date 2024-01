Nadal salta gli Australian Open per un «micro strappo ad un muscolo»

Rafa Nadal non sarà in campo agli Australian Open, primo Slam della stagione. Lo spagnolo lo ha annunciato con un post su Instagram nel quale spiega che nell'ultima partita del torneo a Brisbane ha subito «un micro strappo ad un muscolo». «In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello in partite al meglio dei 5 set. Quindi tornerò in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare» aggiunge nel suo messaggio.