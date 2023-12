Tathiana Garbin, ricoverata di nuovo per complicanze post-intervento: «Cerco di tenere il morale alto»

Tathiana Garbin, capitana della squadra femminile azzurra di tennis, è stata di nuovo ricoverata dopo essere stata sottoposta - circa due settimane fa - ad un intervento per la riduzione di un raro tumore. Come annunciato dalla stessa ex atleta sul proprio profilo Instagram, alcune complicazioni post-operatorie la hanno costretta ad un nuovo ricovero.

Tathiana Garbin, ex tennista azzurra: «Ho un tumore raro». Chi è la capitana dell'Italia

Le complicazioni e l'annuncio su Instagram

«Ciao a tutti, mi dispiace dovervi informare che a seguito di complicanze legate all’intervento, sono stata nuovamente ricoverata.

Nonostante tutto, cerco di mantenere il morale alto e continuo a riporre fiducia nella struttura che mi sta curando al meglio», si legge sulle storie Instagram di Tathiana Garbin.

La 46enne veneta, ex numero 22 al mondo, sembrava aver superato bene il secondo intervento chirurgico, eseguito nell'ospedale Cisanello di Pisa . «Oggi è un giorno speciale, sono stata dimessa», scriveva appena lo scorso 7 dicembre in un post in cui ringraziava l'équipe medica per la professionalità e la vicinanza. Dopo meno di una settimana dall'operazione però, qualcosa sembra non essere andato per il verso giusto. I tanti fan di Tax' – come venica chiamata quando giocava - restano ora con il fiato sospeso. La tipologia di tumore che è stata diagnosticata a Tathiana Garbin è molto rara: «Mi hanno detto gli specialisti che capita a una persona su un milione - ha spiegato recentemente lei stessa -.Si sviluppa dall'appendice, poi nel mio caso si è esteso. Mi sono operata subito, non c'era tempo da perdere».