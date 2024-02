Uefa, Ceferin non si ricandiderà per il quarto mandato: «Ho deciso 6 mesi fa, sono stanco»

Annuncio a sorpresa del presidente della Uefa Aleksander Ceferin che ha dichiarato la volontà di non ricandidarsi per il quarto mandato nel 2027. «Sono stanco, sono lontano dalla famiglia da circa 6 anni e lo sarò per altri 3, non mi ricandiderò per il prossimo mandato».

La decisione di Ceferin arriva a distanza ravvicinata dalla modifica degli statuti, vicenda che aveva portato anche alle dimissioni di Zvonimir Boban, ex capo del calcio presso Nyon, che si era congedato così: «Aderire a tutto questo andrebbe contro tutti i principi e i valori in cui credo».

Nuova Champions League e più ricca, i nuovi premi per i club

L'annuncio di Aleksander Ceferin

«Non lo avevo detto per non influenzare il Congresso, nel calcio ho una bella vita ma anche fuori. Sono stanco di questo progetto senza senso della Superlega, di chi si proclama autorità morale. Posso ritenermi felice e orgoglioso di essere il capitano di una nave che ha saputo affrontare la tempesta e che continuerà a farlo nei prossimi tre anni, di essere a capo di una comunità calcistica unita. Stanno provando a calpestare il calcio e scavargli la tomba, si sentono vittime ma sono predatori, pensano che tutto si possa comprare.

La maggior parte delle persone non sono come alcuni pagliacci. Ho preso questa decisione circa sei mesi fa. Ho comunicato questa decisione prima alla mia famiglia e poi ad amici e colleghi. Mia figlia dice che sembro un personaggio del Signore degli Anelli, ma non lo sono. Non sono interessato all'anello».