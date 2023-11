Coppa Davis, Sinner: «Questo trionfo è per tutti gli italiani, ce lo godiamo»

Jannik Sinner è stato, ancora una volta, assoluto protagonista, nell'Italia che ha battuto l'Australia in finale e ha vinto la Coppa Davis per la seconda volta nella sua storia. Il tennista azzurro ha battuto De Minaur nel secondo e decisivo singolare, che ha sancito il 2-0 sugli aussies dopo la vittoria di Arnaldi su Popyrin.

Davis, chiamatela Sinner Cup: l'Italia ha vinto perché Jannik ha trascinato tutti (anche capitan Volandri)

Jannik, a caldo, non ha ha nascosto le sue emozioni: «È una gioia per gli italiani che sono venuti fino a qui a Malaga, e per tutti quelli che stanno a casa e hanno tifato per noi. È una cosa grande e ce la godiamo.

In questa stagione abbiamo sofferto, ma siamo una squadra unita, e ognuno di noi può sorridere di questo successo. Chiudere così la stagione è bellissimo, ci dà molta energia per preparare la prossima».

«È una vittoria particolare, speciale», ha continuato, «sapevamo che avevamo un ottimo gruppo. Siamo riusciti a mettere i pezzi insieme. Matteo Berrettini ha avuto tanti infortuni ma è venuto qua a sostenerci e a fare squadra. Dico grazie a tutti gli italiani e a tutto il pubblico che ci ha creduto anche quando le cose sono andate male. Io ho portato tanta energia da Torino. Ieri eravamo ad un punto dall'essere fuori e oggi siamo qui ad alzare la Coppa».