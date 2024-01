Sinner: «Residenza a Montecarlo? Strutture pefette, lì mi sento a casa. Non andrò a Sanremo, faccio il tifo da casa»

Jannik Sinner è stato nominato ambasciatore dello sport italiano nel mondo dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Lo ha rivelato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, prima dell'incontro con la stampa del tennista altoatesino nella nuova sede della federazione a Roma. Nel corso della conferenza Sinner ha annunciato la sua decisione sulla partecipazione a Sanremo 2024: «Faccio il tifo da casa, non ci andrò». E ha aggiunto: «È un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l'Australia e, quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival».

«Residenza a Montecarlo? Strutture perfette, lì mi sento a casa»

A chi gli ha chiesto della sua residenza a Montecarlo e della possibilità di trasferirla in Italia, Jannik ha risposto: «La cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui puoi allenarti, le strutture sono perfette. Lì mi sento a casa. Sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato con zero problemi».

«Quando ho compiuto 18 anni - ha anche spiegato il tennista azzurro - mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco».

Il trionfo agli Australian Open

Parlando del successo agli Australian Open, Sinner ha dichiarato: «Sono contento di condividere tante emozioni con tutti voi ma non c'è solo un torneo, ce ne sono tanti.

«Sarà molto importante la programmazione, abbiamo fatto molto bene lo scorso anno, il fisico ora è abbastanza buono ma so che devo migliorare quella parte lì, la forza ma anche la resistenza. Tanto lavoro in palestra. Posso servire un pò meglio, fare un pò tutto meglio ma lavorato bene sullo step mentale che abbiamo fatto su come affrontare certe partite e certi momenti ma c'è ancora lavoro da fare», ha aggiunto Sinner.