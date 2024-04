Atp Montecarlo, il sorteggio: chi affonteranno Sinner, Berrettini e Musetti. Tutti gli sfidanti

Il sorteggio ha definito il tabellone dell'Atp di Montecarlo, in programma l'8 aprile. Si tratta del terzo Masters 1000 della stagione dopo quelli di Indian Wells e Miami. Riflettori puntati su Jannik Sinner che inizierà il suo torneo contro uno tra Korda e Davidovich Fokina. Jannik sarà dalla parte di Holger Rune e Grigor Dimitrov. Vincitore in finale a Brisbane nel primo evento del 2024 proprio contro il danese, Dimitrov potrebbe affrontarlo al terzo turno, gettando le basi per una rivincita contro l'altoatesino dopo la finale persa a Miami pochi giorni fa.

Finally, new World No. 2 @janniksin plays Sebastian Korda or 2022 finalist Alejandro Davidovich Fokina in his opening round pic.twitter.com/4CAAuIiFSr — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 5, 2024

In alternativa sarebbe Rune ad affrontare Sinner ai quarti, rinnovando il duello vinto dal danese l'anno scorso nella semifinale di Montecarlo proprio contro l'azzurro. In semifinale Sinner potrebbe affrontare Medvedev, sconfitto a Miami pochi giorni fa proprio in semifinale. In alternativa potrebbe vedersela con Zverev. L'altoatesino potrebbe incontrare sulla sua strada il kazako Bublik negli ottavi di finale e uno tra Rune o Dimitrov (già finale a Miami) nei quarti.

Carlos Alcaraz, cosi come Rublev, è stato inserito nella parte alta del tabellone, quella comandata da Djokovic.

Sinner in campo anche nel doppio

Sinner giocherà anche il torneo di doppio. Come accaduto a Indian Wells, l'altoatesino farà coppia con Lorenzo Sonego: i due hanno ricevuto una wild card e diventano la seconda coppia italiana in tabellone oltre a Bolelli/Vavassori. Sarà impegnato in doppio anche Lorenzo Musetti, affiancato dal cileno Jarry.

Gli altri italiani nel torneo

Lorenzo Musetti debutterà contro Taylor Fritz. Parteciperà anche Matteo Berrettini che affronterà il serbo Kecmanovic. Tra gli azzurri in campo anche Matteo Arnaldi che sfiderà il finlandese Ruusuvuori.

Sinner (al 2° turno contro Korda o Davidovich Fokina)

Musetti vs Fritz (Usa)

Arnaldi vs Ruusuvuori (Fin)

Berrettini vs Kecmanovic (Srb)