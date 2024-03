Sold out. E chi ben comincia è alla metà dell'opera, Napoli riponde presente alla Tennis Cup 2024, il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma fino a domenica. Nonostante una giornata non proprio felicissima dal punto di vista meteo sold out per le qualificazioni e da oggi si comincia a fare sul serio con il main draw.

Le star

Le ambizioni

È arrivato in treno. Suo compagno di viaggio il presidente del Tc Napoli. «Abbiamo fatto un viaggio molto piacevole ricordando i suoi trascorsi a Napoli e quello che colpisce, ma vale per tutti i tennisti, è la grande voglia di esserci». Fognini, allora numero 13 al mondo, fu protagonista nel 2014 di un grandissimo match contro Andy Murray nei quarti di finale di Coppa Davis: l'azzurro firmò il match perfetto superando lo scozzese 6-3 6-3 6-4. Piace pensare che fu il primo mattoncino verso quella che è stata la cavalcata vittoriosa dell'Italdavis di Sinner. «Con Fognini abbiamo ricordato quella partita ed a lui ho raccontato i nostri progetti e le nostre ambizioni» spiega Villari.

Sono quelle di ritornare stabilmente nel circuito internazionale - continua Villari - Due anni fa l'organizzazione del torneo fu un successo. Avemmo quell'inconveniente con i campi, e non dipese da noi, ma tutto si rimise in carreggiata portando a termine un torneo eccezionale. Ora per tre anni saremo nel circuito dei Challenger con il 125. Poi, se ci sarà la possibilità di effettuare un upgrade non ce lo faremo sfuggire. Stiamo spolverando i gioielli di famiglia. I campi sono stati tutti rifatti. Ne abbiamo sei, ne utilizzeremo di meno ma il colpo d'occhio è quello delle grandi occasioni». La settimana del tennis, si sa, apre sempre ad eventi particolari. E Napoli non si fa trovare impreparata. Protagoniste sul campo le scuole di addestramento della regione che oggi e domani accederanno con cinque bambini ed il proprio maestro alla Tennis Napoli cup. Un momento particolare sarà organizzato per i giocatori che faranno l'esperienza della pizza gourmet così come avranno la possibilità di incontrare i giovani protagonisti della racchetta partenopea attraverso degli incontri dedicati al di fuori dal campo.

Le qualificazioni

Parte bene il numero 2 del tabellone, l'ex top 100 mondiale, che supera all'esordio il campano Fabrizio Osti 6-3 6-1. Avanzano al secondo e decisivo turno delle qualificazioni anche il numero 3, l'altro azzurro, che elimina il napoletano del TC Napoli Pietro Manola 6-0 6-0, e il talento ventunenne di Bergamo,, che piega in due set Jacopo Berrettini, fratello di Matteo, 6-3 7-6 (4). Oggi gli ultimi sei incontri di qualificazione. Dalle ore 13, prenderanno il via gli incontri del primo turno del main draw della Napoli Tennis Cup. In campo, già n. 108 del mondo nel 2023, che affronta la testa di serie numero 6, l'ungherese; il napoletano di Torre del Greco, contro la testa di serie numero 8. Il francese, già n. 60 del mondo che trova come avversario un altro giocatore ungherese,. Da domani i big. Tra i più attesi, ventenne di Pesaro, testa di serie numero 2, che domani farà il suo esordio contro lo slovacco. «Spero di fare del mio meglio» dice il giustiziere di Djokovic a Indian Wells. Genitori partenopei, tifosissimo del Napoli promette. «Se vincerò il trofeo so già come festeggiare: mi farò un ciuffo azzurro».