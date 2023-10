Roma, ladro strappa orecchini d'oro dai lobi di una 93enne: lei lo riconosce grazie a un neo sul volto e lo fa arrestare

Rapinata a 93anni, riconosce il ladro grazie a un neo e lo fa arrestare. È successo a Roma, precisamente a Centocelle, dove un uomo ha strappato degli orecchini d'oro dai lobi di un'anziana signora, che però nonostante lo choc è stata in grado di fornire un identikit ai Carabinieri, che hanno così arrestato l'uomo.

La vicenda

Prima il furto, poi la denuncia, infine l'identikit e l'arresto. Una storia iniziata male, ma con un lieto fine, quella che arriva da Centocelle, dove una donna di 93 anni, dopo aver fatto la spesa in un supermercato di Viale delle Gardenie, è stata derubata all'interno dell'androne condominiale.

Dopo essere stata strattonata e malmenata, l'anziana signora è riuscita ad urlare per chiedere aiuto, mettendo in fuga il ladro. Quest'ultimo, però, prima di allontanarsi, ha strappato dai lobi dell’anziana un paio di orecchini d'oro, provocandole delle ferite e diverse ecchimosi sul corpo.

Nonostante lo shok, la donna ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è riuscita a descrivere l’uomo, fornendo particolari molto utili ai Carabinieri per risalire alla sua identità. L'anziana signora ha infatti da subito riferito di essere in grado di riconoscere il rapinatore, avendo notato un neo sullo zigomo sinistro del suo aguzzino, ricordando di averlo incrociato all'interno del supermercato dove poco prima aveva fatto la spesa. Grazie a questo elemento, dopo aver acquisito e analizzato le immagini di videosorveglianza del supermercato, i Carabinieri hanno individuato l'uomo, un 39enne senza fissa dimora di origini bosniache, che è ora nel carcere di regina Coeli.