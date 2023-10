Tragedia a Cautano, madre si toglie la vita due anni dopo il suicidio della figlia

A due anni dal suicidio della figlia anche la madre si toglie la vita. Sconvolta da questa tragedia la comunità di Cacciano, che stasera ha appreso incredula la tremenda notizia. G. T., 51 anni, ha provato per due anni a convivere con il dolore per la scomparsa della figlia, praticante avvocato che nell’agosto del 2021 si era tolta la vita a 27 anni, impiccandosi in casa. E dalle prime notizie sembra che la modalità sia stata la stessa. Due anni fa l’intera comunità si era stretta intorno a questa famiglia e lei stessa aveva cercato di sopravvivere – perché in questi casi non si vive, ma si sopravvive - insieme al marito ed all’altro figlio. «Dobbiamo migliorare la qualità della vita del nostro paese, istituire un centro di ascolto discreto e competente e, soprattutto, saper cogliere quei segnali che ormai non vediamo più» aveva dichiarato due anni fa il sindaco Alessandro Gisoldi. Purtroppo non si è fatto in tempo ad evitare questa nuova, ulteriore tragedia.