Armi e munizioni in casa non dichiarate, denunciato

Una denuncia per omessa detenzione abusiva di armi e munizioni per un uomo della Val Fortore.

E' una delle operazioni messe a segno dai carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo nel weekend, nel corso di specifici controlli del territorio.

Nello specifico, i militari della stazione di San Giorgio la Molara hanno ritrovato in casa del denunciato una carabina ad aria compressa, due fucili da caccia, una pistola e 15 cartucce per fucile che erano regolarmente appartenute al padre, morto da anni, ma che l'uomo non aveva mai denunciato all'autorità di pubblica sicurezza. Armi e munizioni sono state, pertanto, sequestrate.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno anche comminato otto sazioni amministrative per violazione del codice della strada, sottoposto a fermo amministrativo un motociclo che circolava senza immatricolazione e targa, sequestrato due veicoli privi di copertura assicurativa, ritirato due patenti e decurtati 15 punti.

Complessivamente i militari hanno controllato 111 veicoli, 24 esercizi pubblici ed identificato 125 persone.