Scontro tra due auto su viale Aldo Moro, due feriti

Un incidente, dovuto probabilmente all'alta velocità, si è verificato questa sera, intorno alle 20,30, lungo viale Aldo Moro a Benevento. Due i feriti, conducenti delle due auto che si sono scontrate: una Fiat Panda ed una Opel Corsa. Alla guida della prima vettura un giovane di 22 anni di Sant'Angelo a Cupolo, al volante della Opel, mentre, una 34enne beneventana.

Sul posto per disciplicare il traffico ed accertare le dinamiche dell'incidente la polizia municipale: nello specifico il luogotenente Minicozzi ed il maresciallo Santacroce, coordinati dal comandante Fioravante Bosco. I conducenti delle due auto sono stati trasportati presso l'ospedale San Pio per gli accertamenti di routine. Per loro nessuna grave conseguenza.