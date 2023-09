Tentò di rapinare il titolare di un supermercato a Benevento, arrestato

Nel novembre del 2022, la sera del giorno 12, insieme ad altri tre complici, tutti con il volto travisato, aveva bloccato l'autovettura del responsabile di un supermercato di Benevento tentando di sottrargli l'incasso. Uno dei quattro aveva estratto la pistola tentando di sfondare il finestrino con il calcio per aprire la portiera. Non riuscendoci i malviventi avevano speronato la macchina della vittima che però era riuscita a fuggire grazie all'intervento delle volanti della polizia intervenute sul posto. In quell'occasione gli agenti bloccarono ed arrestarono uno dei quattro, mentre gli altri tre riuscirono scappare.



Oggi il gip del tribunale di Benevento ha emesso la misura cautelare, richiesta dalla procura della Repubblica che ha coordinato le indagini condotte dalla squadra Mobile della questura, nei confronti del 42enne della provincia di Napoli, accusato di tentata rapina aggravata, porto illegale di pistola, riciclaggio e ricettazione in concorso con il soggetto già arrestato ed altri due non ancora identificati.