Benevento: stalking nei confronti della ex moglie, nei guai un 59enne

Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati per un 59enne di Benevento accusato del reato di stalking. il provvedimento è stato emesso emesso dal gip, su richiesta della locale procura della Repubblica in seguito a delle indagini condotte dalla squadra mobile della questura, avviate ad aprile scorso in seguito ad una denuncia sporta dalla vittima.

La donna, che già aveva denunciato l'indagato per maltrattamenti in famiglia, aveva riferito agli agenti nella ultima querela di ulteriori gravi episodi di ingiurie e molestie tali da cangionarle uno stato di paura per la propria incolumità.

In particolare, nell’ultima querela, la vittima ha raccontato che a seguito della prima denuncia, presentata nel 2021, aveva lasciato l’abitazione coniugale, ma da quel momento l'ex marito aveva iniziato ad assumere condotte persecutorie nei suoi confronti avvicinandosi insistentemente ogni qualvolta la incontrava per strada e, quando si rifiutava di parlargli, l’afferava per il braccio accusandola di essere stata la causa della rottura del suo rappporto con i due figli.

In un’altra circostanza, laveva affiancata con l’auto e abbassando il finestrino, l'aveva offesa ripetutamente. Inoltre, si appostava spesso presso la sua abitazione. Tali comportamenti avevano costretto la donna a modificare le proprie abitudini di vita, ad evitare di avere una vita sociale e ad uscire il meno possibile e comunque solo se accompagnata dai familiari. La misura cautelare del gip è stata ritenuta necessaria per il "concreto ed evidente pericolo di recidiva", così come affermato in una nota firmata dal procuratore Aldo Policastro.