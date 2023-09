Droga nascosta tra le banconote, arrestato 40enne sulla strada statale Appia

Lo hanno fermato ad un posto di blocco lungo la strada statale Appia, tra il comune di Benevento e Montesarchio, mentre era a bordo di un'autovettura di grossa cilindrata.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno notato che l'uomo, un 40enne di Airola, era visibilmente agitato.

L'atteggiamento ha insospettito i militari che hanno proceduto ad una perquisizione rinvenendo: nell'automobile un involucro contenente 11 grammi cocaina nascosto in una mazzetta di banconote, di vario taglio per un importo di circa 2000 euro, in un borsello che si trovava nell'automobile e, presso l'abitazione del soggetto, 1,5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, tre involucri vuoti di cellophane trasparente che probabilmente aveva contenuto sostanza stupefacente, otto flaconi a base di testosterone.

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e sottoposto al regime dei domiciliari. Il 40enne è stato anche denunciato per ricettazione non avendo giustificato l'acquisto del testosterone da strutture che commerciano legalmente la sostanza classificata tra i prodotti dopanti.