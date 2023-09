Minacce di morte e molestie, nei guai un 67enne

Divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa per un 67enne delle provincia di benevento, accusato del delitto di atti persecutori. Le indagini, condotte dalla squadra Mobile della questura e coordinate dalla procura della Repubblica di Benevento, sono state avviate ad aprile scorso, in seguito alla querela sporta dalla vittima che dopo aver denunciato l'uomo più volte, condannato con sentenza per il reato di atti persecutori, ha riferito di essere aver ricevuto ulteriori minacce e molestie.

Nello specifico il 67enne aveva minacciato la donna di morte e l'aveva inseguita con l'auto, a distanza ravvicinata, con spostamenti a destra e sinistra della careggiata, nel tentativo di effettuare un sorpasso, urlando e gesticolando contro la stessa. Il gip, dunque, valutando i gravi indizi raccolti dalla polizia, ha accolto la richiesta della procura emettendo la misura cautelare.