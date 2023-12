Rubano borsello in un negozio con 650 euro, prese due romene

Gli sfilano il borsello custodito nella cassa del negozio di Sirignano contenente 650 euro e si danno alla fuga. Ma i carabinieri le hanno prese. I militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, due giovani donne di origine romene, provenienti dal Napoletano, già note alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio. L'episodio è avvenuto in un esercizio commerciale dove le due donne, con il pretesto di fare acquisti e approfittando della presenza di numerosi avventori, sono entrate nel negozio e dopo aver eluso la sorveglianza del titolare, si sono impossessate della somma di 650euro, che custodiva nel proprio borsello riposto sotto il registratore di cassa.

Il furto è stato notato da alcuni clienti che hanno lanciato l’allarme.

Pochi minuti e i carabinieri – già di perlustrazione in quella zona e grazie anche alla dettagliata descrizione fatta dalla vittima – hanno intercettato e fermato le due romene le quali, impossibilitate a negare l’evidenza, hanno restituito l’intera somma di danaro. Oltre al deferimento in stato di libertà è stata avviata per le due la procedura per l'emissione dei foglio di via obbligatorio.