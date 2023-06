Una Fiera Medievale nel nome di San Guglielmo

Montevergine si prepara a festeggiare il fondatore del santuario, san Guglielmo, con i tradizionali appunatmenti del 24 e 25 giugno.

Oltre alla consegna dei doni, dell'olio e alle cerimonie religiose, quest'anno ad attirare i fedeli in cima al Monte Partenio ci sarà anche La Fiera Medievale di San Guglielmo.

Un viaggio unico nel Medioevo, in cui i visitatori cammineranno tra accampamenti di cavalieri audaci, pellegrini infaticabili, templari austeri, lupi amici, compagni fedeli dell'eremita che cambiò per sempre le sorti di questa terra, San Guglielmo da Vercelli.

Melodie gioiose, colori antichi, tessuti autentici, profumi di spezie, cere, cibo, condurranno nel XII secolo, conoscendo falegnami, ferrai, matematici, sarti, pellai, medici, cestai, ingegneri.

Gli alchimisti mostreranno come trasformare un povero metallo in oro, gli Ospitalieri come divenire un nobile cavaliere.

Chierici mendicanti racconteranno le loro storie mentre musiche incalzanti accompagneranno danze gentili.

Il 25 giugno, nel chiostro del Palazzo Abbaziale di Loreto, a Mercogliano, infine, l'artista Enzo Avitabile si esibirà alle ore 20:30 in un concerto tutto da ascoltare