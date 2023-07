Gruppioni acquista una fabbrica di minibus e fa un passo in avanti verso l'ingresso nel capitale sociale della Industria Italiana Autobus. La notizia appena ufficializzata dal gruppo Sira Industrie rappresenta un chiaro segnale della volontà di allargare l'attività ad un nuovo segmento produttivo. Gruppioni acquisisce la Sitcar di Modena, storica azienda della Motor Valley, dal 1978 leader nella produzione di minibus, scuolabus e veicoli speciali. La scelta della Sitcar rafforza la volontà del gruppo guidato da Valerio Gruppioni di entrare da protagonista in un nuovo ambito produttivo, attraverso la partecipazione nell'unica società italiana impegnata nella produzione di autobus per il trasporto pubblico. Il presidente del gruppo Sira Industrie resta molto abbottonato sulla questione e conferma la volontà di non commentare vicende di altre società. Ribadisce, però, che «la manifestazione di interesse per l'ingresso nel capitale sociale della Industria Italiana Autobus è sempre valida ed in attesa di sviluppi».

Del resto, l'apertura ad un nuovo segmento produttivo da parte di un gruppo industriale che opera, con oltre 400 dipendenti, in settori legati all'utilizzo dell'alluminio non è certamente frutto del caso. La decisione di acquisire la Sitcar può e deve essere letta, dunque, come la testimonianza della volontà di assumere un ruolo di protagonista del settore legato alla produzione di autobus, soprattutto di ultima generazione. «L'operazione - evidenziano i vertici del gruppo attraverso una nota - segna un nuovo capitolo nella strategia di espansione e si propone di riportare il marchio Sitcar ai vertici del mercato di riferimento in un particolare momento storico di transizione del settore, dai veicoli tradizionali a quelli ad emissioni zero. Il piano industriale di rilancio prevede il trasferimento della produzione presso la sede centrale del gruppo Sira Industrie, a Pianoro, con una gamma di prodotti completamente rinnovata e orientata alle nuove trazioni green. Un team interamente rinnovato, composto da tecnici altamente specializzati nella progettazione e costruzione di autobus, è già all'opera con l'obiettivo di mettere a punto i nuovi modelli».

La newco Sitcar Mobility Vehicles impiegherà a regime 60 addetti, con una previsione di fatturato di ottanta milioni di euro, oltre all'indotto. Il gruppo Sira Industrie è guidato dal 2005 da Valerio Gruppioni, il quale ha sviluppato un percorso di internazionalizzazione: oggi controlla nove unità produttive in tre diversi continenti, nei settori della pressofusione dell'alluminio, dell'automotive e del riscaldamento residenziale. A margine dell'ultima assemblea per l'approvazione del bilancio, i vertici del gruppo hanno esposto i risultati dell'esercizio 2022. «Il fatturato si legge ancora nella nota dell'azienda - ha raggiunto i 151 milioni di euro, con un incremento del 30% rispetto all'esercizio precedente, mentre l'Ebitda ha superato i 14 milioni di euro, in crescita del 44%».