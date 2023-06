«Innamorati della musica» sfoggia il suo vestito estivo. La storica rassegna musicale, promossa dall'associazione Igor Stravinsky, ritorna con un ricchissimo programma. Nel ventisettesimo anno di attività il maestro Nadia Festa ha voluto regalare e regalarsi 12 concerti più un progetto letterario-musicale parallelo con un'ulteriore ventina di appuntamenti: il tutto tra il 18 giugno ed il 19 agosto alla Terrazza degli Artisti in via Provinciale 89 a Manocalzati con alcune escursione presso il Circolo della Stampa ed alla Cripta del Duomo di Avellino.

Dopo quelli di Pasolini e Caruso, intorno ai quali si è dipanato il programma invernale, ecco quelli di Pablo Picasso (50° della morte) e quelli prettamente musicali di Sergey Rachmaninov (150° della nascita), Francis Poulenc (60° della morte) ed Edith Piaf (60° della morte). Ma c'è un quinto anniversario: il 70° dalla nascita di Massimo Troisi che apre ad una sezione speciale dedicata alla letteratura ed in particolare ai testi custoditi presso la biblioteca dell'associazione Stravinsky, soggetti ad un'operazione di catalogazione on line che darà la possibilità di poterli di consultare anche in rete.Il progetto partirà il 23 giugno presso la Cripta del Duomo con l'omaggio a Massimo Troisi. Il progetto di animazione bibliotecaria, Quando il libro diventa un film, partirà con 6 appuntamenti legati libroed a tutte le curiosità sulla sua trasposizione cinematografica voluta ed interpretata da Massimo Troisi. Due gli ospiti di clou. Martedì 27 giugno arriverà in Terrazza Gerardo Ferrara che fu controfigura di Troisi ne Il Postino. Racconterà la sua esperienza sul set e la sua amicizia con Troisi. Lui non ha proseguito nel cinema. Oggi è professore di educazione fisica di Sapri. L'altro grande ospite è atteso per domenica 9 luglio alla Terrazza degli Artisti. si tratta di Maurizio Mastrini, il pianisti che suona scalzo, atteso nel suo recital Baci. L'azienda Nestlè, lo ha scelto come testimonial musical per l'evento del centenario dei celebri cioccolatini.

Per quest'occasione ha scritto il brano Baci, inserito nel suo ultimo omonimo lavoro realizzato con L'Orchestra 131 della Basilicata e prodotto da Tony Renis. Il biglietto d'ingresso ha un costo di 5 euro ad eccezione dei concerti gratuiti del 23 giugno (alla Cripta del Duomo) e dell'8 luglio. Ingresso libero per tutti gli appuntamenti di Quando un libro diventa un film. Il concerto di apertura di domenica 18 giugno sarà Musiche senza confini: il clarinettista Antonio Puglia ed il pianista Mariano Meloni spazieranno da Morricone a Piazzolla.

Giovedì 22 giugno al Circolo della Stampa ci sarà Histoire du tango, un viaggio sonoro alla scoperta dei luoghi del tango, con Paolo Castellani al violino e Francesco Di Giandomenico. Il 30 giugno alla Terrazza degli Artisti è previsto l' omaggio a Picasso con Parade di Satie a cura del duo pianistico formato da Maurizio Matarrese e Carla Aventaggiato. Parade è un balletto nato nel 1917 dalla collaborazione di Erik Satie, Jean Cocteau, Pablo Picasso e Lèonide Massine per i Balletti russi di Diaghilev. Nei concerti di luglio anche quelli legati alle altre ricorrenze. Domenica 23 luglio in Terrazza è previsto l'omaggio a Francis Poulenc, a Edith Piaf ed a Sergej Rachmaninov. Il 29 e 30 luglio i concerti della pianista polacca Teresa Kaban. Si chiuderà il 19 agosto alla Terrazza degli Artisti con il pianista napoletano, Francesco Caramiello in Goiescas.