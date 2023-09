La fiamma della passione biancoverde divampa sempre più alta. Senza nemmeno aspettare il calcio di inizio e il risultato della prima giornata di domani sera contro il Latina, la tifoseria irpina dimostra di essere in fermento con l'adrenalina che lievita, in maniera esponenziale, con il passare delle ore. Il termometro, posizionato nelle mani di Giuseppe Musto, Ciro Panarella e gli altri responsabili del botteghino, ha fatto registrare una temperatura altissima.

APPROFONDIMENTI Avellino, cresce la febbre da Lupo: Partenio verso il sold out L'Avellino torna al Partenio ed è subito sold out Grande entusiasmo Avellino: superata quota 4mila abbonamenti

Dopo i 4588 che hanno sottoscritto l'abbonamento entro la mezzanotte di mercoledì, ieri mattina alle 9, all'apertura delle prevendita per la gara contro i pontini degli ex Fella e Rocchi si è registrato un vero e proprio assalto. Oltre millecinquecento le persone che, nell'arco di appena tre ore, hanno disintegrato gli ultimi 1635 tagliandi rimasti disponibili tra Curva Sud e Montevergine (la Terminio era esaurita già con gli abbonamenti da giorni) prima dell'esposizione del cartello sold out.

Tantissimi anche quelli che, malgrado gli annunci social della dirigenza, nel pomeriggio si sono presentati invano allo sportello incassando l'amara comunicazione del tutto esaurito.

Tutta colpa di una capienza ridotta, tuttora fissata a 6723 unità di cui 500 destinati alla tifoseria ospite. Un numero sufficiente in un campionato deludente come quello di un anno fa ma che, di colpo, si è adesso rivelato insufficiente già alla prima gara d'esordio.

Essendo stato consentito alla tifoseria pontina di acquistare i tagliandi per il settore ospiti, inoltre, la differenza di quelli invenduti rispetto ai 500 messi a disposizione non potrà nemmeno essere rimessa in circuito per le vigenti normative dell'Osservatorio.

Una ulteriore beffa per la società del presidente Angelo D'Agostino che dovrà accontentarsi di un incasso anche inferiore alle 6723 unità per una partita che avrebbe potuto tranquillamente vedere diecimila persone sulle gradinate del Partenio Lombardi.

Un bel grattacapo pure per l'immediato futuro perché non sarà nemmeno semplice aumentare la capienza a 9999 distribuendo i circa 3200 sediolini che la società è pronta a installare in maniera proporzionale nei vari settori che attualmente vedono la Curva Sud con una capacità di 4500 spettatori, la Terminio di appena 400 e la Montevergine di 1323. L'iter burocratico, che sarà attivato dalla società già a partire da lunedì, prevede una serie di interventi e la richiesta ufficiale al Prefetto che dovrà convocare la Commissione Provinciale dei Pubblici Spettacoli per verificare se le prescrizioni richieste, lo scorso otto giugno, sono state o meno rispettate.

Per l'ampliamento, come detto, esiste già un progetto ancora valido dei vigili del fuoco: tra le altre cose da realizzare, oltre all'installazione di 3200 sediolini in vari settori, figura il potenziamento del sistema di video sorveglianza che, circa un mese fa, ha visto l'attivazione di altre due telecamere in Terminio ed una in Curva Sud. Tornando alla gara contro il Latina di domani sera, intanto, la società non è riuscita nell'impresa di aprire i punti ristori dal momento che, dopo quanto accaduto lo scorso anno, prima dell'affidamento del servizio ai nuovi gestori occore acquisire il parere positivo di questura e prefettura. Procedimento che sarà certamente espletato per la seconda gara interna in programma contro il Foggia. Per domani, grazie all'ausilio di volontari, mentre all'esterno è stata vietata la vendita di alcolici con una ordinanza sindacale, all'interno si provvederà comunque a distribuire dell'acqua. In quella che è una vera e propria corsa contro il tempo, infine, una squadra di operai ha ieri pomeriggio tagliato l'erba cresciuta sul Partenio B che sarà destinato al settore giovanile.