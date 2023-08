Cresce la febbre da "Lupo", Partenio verso il sold out

Si va verso il sold-out al Partenio-Lombardi per il primo match stagionale Avellino-Latina.

Sono stati polverizzati gli ultimi biglietti rimasti a disposizione per la gara valida per la prima giornata del girone C di Serie C, in programma sabato 2 settembre alle 20:45.

Il 30 agosto si è conclusa la campagna abbonamenti: oltre 4.500 le tessere stagionali sottoscritte dai tifosi biancoverdi che, questa mattina, hanno preso d’assalto i botteghini per dare la caccia agli ultimi posti disponibili in Curva Sud e Tribuna Montevergine.

Saranno, dunque, 6.900 i supporter degli irpini presenti allo stadio: è la riprova di un clima di grande entusiasmo a margine della faraonica campagna acquisti condotta dal direttore dell’area tecnica Giorgio Perinetti.

L’Avellino si sta già attivando per ottenere l’aumento della capienza.