Provinciali, i risultati: Pd a valanga Giaquinto e Iacovacci fuori

Incassa ben 4 consiglieri provinciali il Pd, l'unica lista presentatasi con il simbolo di partito, tra le 4 che erano state presentate per il rinnovo del consiglio provinciale di Avellino. Un'elezione di secondo livello dove a votare sono sindaci e consiglieri comunali, ma non i cittadini.

Il Pd fa eleggere 4 consiglieri: si tratta di Marcantonio Spera (il candidato più votato tra tutti), Luigi D'Angelis, Antonio Cerrato e Laura Cervinaro. Resta fuori invece il capogruppo del Pd al Comune di Avellino, Ettore Iacovacci, superato anche da Giovanni Biancardi e Luigi Cella.

Grande attenzione tra i democrat c'era per la possibile elezione di Girolamo Giaquinto.

I rumors indicavano che il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, potesse far convergere sul sindaco di Montoro i propri voti dopo le aspre polemiche delle ultime settimane tra il partito di via Tagliamento e l'inquilino di Palazzo Caracciolo. A sorpresa, invece, Giaquinto è risultato il primo dei non eletti nella lista "Per l'Irpinia" che è riuscita invece ad eleeggere tre consiglieri: Pino Graziano, Vincenzo Barrasso (i rumors indicano anche con il supporto degli amministratori di Fdi) e la d'agostiniana Emanuela Pericolo.

Nella lista "Davvero Moderati" è Petitto, di misura, a vincere il derby con il suo sodale e sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Mazzariello, espressione di Petitto, distacca di quasi 2mila preferenze (nel conteggio ponderato) il candidato del primo cittadino di Avellino, Diego Guerriero. A seguire risulta eletto anche Gabriele Buonanno.

Successo per il consigliere regionale di Italia Viva, Enzo Alaia, che a sorpresa con la lista "Proposta civica per l'Irpinia" ottiene l'elezione di Fausto Picone e Franco Di Cecilia, anche se questa lista era appoggiata da formazioni abbastanza variegate. Alle 15 di oggi, 18 dicembre, ci sarà la proclamazione degli eletti.