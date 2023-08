Oltre duemila tifosi per la presentazione della Juve Stabia al Menti

“In due mesi abbiamo lavorato a ritmo serrato. Eravamo una squadra ed una società obsolete rispetto ai miei progetti, ai miei programmi, ora finalmente, con l’intenzione di esserci al 100%, una squadra, un gruppo dirigente giovane, con voglia di far bene e di crescere insieme. Facciamo i passi uno alla volta, quest’anno ci sarà da soffrire, mantenere la categoria, e porre la prima pietra per nuove strategie per raggiungere obiettivi ben prefissati. Quest’anno ci attende un campionato difficilissimo, tanti derby, la salvezza è tutt’altro che scontata. Abbiamo visto squadre che hanno investito tanto, ed allora abbiamo sforato anche noi un po’ il budget per cercare di essere in linea”. La città, i tifosi, hanno risposto, con gli abbonamenti, meno la città e gli imprenditori: “I tifosi ci sono sempre al fianco, la squadra la giudicherà il campo. La risposta della città, per ora, è da cinque”. Il dirigente smorza sulla questione Quagliarella, che in tanti vorrebbero in gialloblù: “Chiamarlo? Ci abbiamo pensato, ma non abbiamo avuto segnali. Però, nel calcio, mai dire mai…”.

A lui fanno eco il vice presidente D’Elia, il direttore generale, Elefante, il Club Manager Vaia, l’amministratore Polcino: “E’ un anno importante, dopo il concordato dello scorso anno abbiamo un brand che fa invidia a tanti, vogliamo crescere, un progetto importante nel medio periodo, ripartiamo con grande entusiasmo”.

Sul mercato interviene il diesse Lovisa: “Non era facile, poche operazioni, sfoltire con tanti contratti in essere è stata dura, ma abbiamo capitalizzato, il primo obiettivo della società, mancano ventiquattrore, vediamo cosa sarà possibile ancora fare”. A presentare la serata il giornalista Tiziano Valle con Claudia Mercurio. Dopo le parole del massimo dirigente lo sponsor tecnico Givova ha presentato anche le nuove casacche per la stagione 2023/24. Mister Pagliuca elogia il lavoro della società, e promette lavoro ed impegno: “Ci siamo detti per tutto il tempo insieme ai nostri tifosi. Deve essere questo il nostro modo di essere, di vivere una piazza bella e difficile come quella di stabiese. E’ una squadra giovanissima, ma con tanti valori, prima di tutto morali dei ragazzi, e sono convinto che andremo a giocarcela contro tutti su tutti i campi. E credo che la maglia sudata, l’impegno, sia quello che i tifosi chiedono alla propria squadra”. L’ultimo toscano alla guida della Juve Stabia ha scritto la storia del club di Castellammare: “Braglia è un allenatore importante, mi approccio con grande umiltà ed entusiasmo a questa piazza, e ringrazio i tifosi per il calore che quotidianamente ci fanno sentire, speriamo di regalare loro una grande annata”. Applausi ed entusiasmo per l’ex calciatore Nazzareno Tarantino, eroe in campo nel 2011 in occasione della storica promozione in serie B. Tra i più osannati anche il portiere Thiam: “Sono contento di essere qui, una grande piazza e non ci ho pensato due volte ad accettare la Juve Stabia. Una tifoseria calda, daremo il massimo per loro”. Grande conferma, il difensore Daniele Mignanelli è rimasto a Castellammare nonostante le sirene della B dello scorso anno: “Arrivavo da un momento difficile lo scorso anno, qui sono rinato grazie anche ai tifosi, e sono felice di poter indossare ancora questa maglia”. Sembrava prossimo all’addio, a lui la fascia di capitano, Alberto Gerbo è l’immagine della nuova Juve Stabia: “La promessa è l’impegno, l’unica che possiamo fare ai nostri tifosi. Domenica si parte, il gruppo è unito, c’è voglia di lavorare e di disputare un grande campionato”. A guidare l’attacco l’ex attaccante del Pordenone, prelevato dal Napoli, ad accendere gli ultras Leonardo Candellone non ha dubbi: “Sono contento di questa nuova avventura, daremo sempre il massimo in campo per questo splendido pubblico, cercando di restituire loro il calore che già in queste settimane ci hanno fatto sentire negli allenamenti. Vogliamo disputare una grande annata”. A chiudere la serata le parole del presidente per il mister: “Ho voluto a tutti costi questo grande uomo, che ci guiderà in questo campionato, e ci tenevo a ringraziarlo perché è una persona incredibile, eccezionale, e ci darà tante soddisfazioni. La palla passa a te..”.