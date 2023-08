Tre acquisti nell'arco di ventiquattro ore per rispondere all'addio - a sorpresa - di Alessandro Marotta, il bomber ingaggiato meno di due mesi fa che ha chiesto e ottenuto di essere ceduto al Benevento. Alla corte di Raffaele Di Napoli sono arrivati Gabriele Bernardotto, 25 anni, attaccante prelevato dal Crotone, che ha sottoscritto un accordo su base biennale; Carmine De Sena (biennale anche per lui), 31 anni, altro giocatore che va a rimpinguare il reparto offensivo, e Luca Berardocco, classe 1991, centrocampista prelevato dalla Juve Stabia, che ha firmato invece un contratto per una sola stagione.

Tre nuovi acquisti, insomma, che si sommano ai tanti altri (Caldore, Menna, Russo, Labriola, Giorgione, Virgilio, Yabre, Vogiatzis, Antonini e Oviszach) annunciati nel corso delle ultime settimane. Il Giugliano è in cerca di una sua identità di gioco. Di Napoli, che predilige impostare la squadra con un 3-5-2, ha dato spazio a tutti nelle amichevoli fin qui disputate. L'ultima, in un De Cristofaro e ancora off limits per i lavori in corso, ha visto i tigrotti prevalere (4-0) contro l'Equipe Campania.

«Abbiamo lavorato tanto durante le fasi del precampionato - sottolinea il trainer Di Napoli - Sono molto fiducioso: alleno un gruppo di professionisti molto seri, che hanno cuore questa maglia. C'è entusiasmo, in vista della prima gara di campionato con il Sorrento, e siamo pronti a cominciare. I tifosi - aggiunge l'allenatore del Giugliano - troveranno una squadra agguerrita, che lotterà sempre per tutti i novanta e oltre minuti di gara. Siamo una squadra in costruzione, in work in progress e non dobbiamo avere fretta. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi e tanti giocatori importanti, che hanno esperienza e in qualche caso voglia di riscattarsi. Io sono fiducioso, anche se abbiamo qualche calciatore reduce da infortuni».

Ostenta sicurezza anche Carmine Giorgione, il talentuoso centrocampista prelevato quest'anno dall'Albinoleffe: «Il gruppo è solido, ci sono tutte le condizioni per fare bene - spiega -. Seguiamo i dettami del tecnico e abbiamo massima fiducia in lui. Tra qualche giorno (il Giugliano debutterà allo stadio De Cristofaro venerdì con il Sorrento, ndr) sarà tempo di partite vere. Non vediamo l'ora di iniziare e auspichiamo che lo stadio sia gremito: il pubblico di Giugliano può essere l'arma in più in questa stagione. Sarà un campionato durissimo - argomenta ancora Giorgione - ci sono tante corazzate nel nostro girone, ma noi non vogliamo sfigurare».