Finisce con un pareggio il test del Viviani fra Turris e Potenza, ultimo test prima dell’esordio in campionato. Diverse le defezioni nella Turris – ai box gli influenzati Frascatore, Maestrelli, Scaccabarozzi e Pavone – che costringono Caneo ad una parziale rivisitazione del 3-4-3 iniziale. Fra i pali c’è Fasolino; terzetto difensivo composto da Cocetta, Miceli e Burgio; in mediana tocca al baby Pugliese far coppia con Franco, ai lati Cum e Contessa; in avanti Giannone, D’Auria e Maniero. Di contro, il 3-5-2 lucano.

Buon avvio di gara da parte della Turris, che tuttavia non riesce ad innescare a dovere il proprio potenziale offensivo.

Viene gradualmente fuori il Potenza, pericoloso a cavallo fra il 20’ e il 25’, prima con una conclusione velenosa di Di Grazia (rete annullata per fuorigioco), poi con un assolo di Volpe (che elude Pugliese e Cocetta) neutralizzato da Fasolino. D’Auria calibra male un pallonetto sugli sviluppi di un calcio piazzato; sul fronte opposto Rossetti manca il bersaglio grosso per questione di centimetri. I padroni di casa passano al minuto 41 con Verrengia, che insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo (incerto nell’occasione Fasolino). La pareggia Maniero dagli undici metri (penalty rimediato da Cocetta): palla da una parte, portiere dall’altra.

Nella ripresa subito pericoloso il Potenza con una staffilata di Gagliano che si stampa sulla traversa ma è la Turris – dopo un buon intervento di Pagno, intanto subentrato a Fasolino – a trovare la via del gol: lo realizza Nocerino (in campo al posto di D’Auria) di testa su assist di Contessa. Buon avvio dei corallini, che mettono in difficoltà l’avversario con un pressing a tratti asfissiante. Intanto Esempio per Cum; poi De Felice e Zampa per Maniero e Pugliese. Pagno fa buona guardia su una conclusione insidiosa di Caturano; poco dopo dentro Onda per Burgio. La Turris è in controllo della gara ed alla mezz’ora cala il tris con De Felice, che di precisione infila il portiere lucano. Accorcia subito le distanze il Potenza con Caturano, che rimedia (su intervento di Cocetta) e realizza il penalty del 3-2. Il definitivo 3-3 arriva allo scadere nel segno di Maddaloni (dubbia la sua posizione).

I corallini riprenderanno la preparazione al Liguori martedì pomeriggio: settimana tipo di lavoro in vista dell’esordio in campionato di domenica sera contro il Benevento.