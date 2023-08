Turris, pokerissimo nel test de Liguori. Chiuso il caso Frascatore: niente Cesena

Ultimo test al Liguori per la Turris – che domenica sarà di scena al Viviani per un allenamento congiunto col Potenza – prima dell’esordio in campionato. I corallini si sono imposti per 5-2 sul Montecalcio, formazione ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza.

La gara – Mister Caneo propone nello scacchiere iniziale quanti avevano trovato meno spazio nei precedenti test, poi – nell’ultima mezz’ora – l’ingresso in blocco del potenziale undici titolare. In campo fin dall’inizio Giannone, per mettere importanti minuti nelle gambe. Assenti per influenza Frascatore e Pavone.

Immediato il vantaggio ospite nel segno di Serrano, abile a profittare di uno svarione di Esempio; la ribalta De Felice con una doppietta, prima finalizzando una pregevole azione offensiva orchestrata da Giannone e Nocerino, poi insaccando su punizione di Giannone.

Il tris porta la firma di Nocerino, sempre su assist di Giannone.

Ad inizio ripresa il palo di De Felice, poi il gol ospite di Cirelli su infortunio di Burgio. Quindi la girandola di sostituzioni, con la Turris che assume stabilmente il controllo del gioco. Contessa cala il poker dopo una buona sortita di D’Auria, Maniero firma la cinquina su assist di Nocerino.

Turris (primo tempo): Truppo; Maestrelli, Esempio, Musumeci; Rizzo, Zampa, Pugliese, Onda; Giannone, Nocerino; De Felice.

Turris (secondo tempo): Fasolino; Cocetta, Miceli, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Contessa; Primicile (Giannone), D’Auria (Nocerino); Maniero.

Caso Frascatore – Questione chiusa, almeno così pare. Non se ne farà nulla con Cesena, che – scaduto l’ultimatum – non ha formulato nessuna offerta in linea con le richieste della Turris. Il calciatore, al quale è stato intanto proposto il rinnovo, resterà dunque – a meno di clamorosi ed improbabili colpi di scena – a disposizione di mister Caneo.