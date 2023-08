Juve Stabia, il club chiama a raccolta i tifosi per gli ultimi colpi di mercato

Alla vigilia degli ultimi dieci giorni di mercato, ed in vista dell'esordio di campionato, la Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per completare la campagna abbonamenti: "Cari amici tifosi, siamo tutti a lavoro per voi! I Dirigenti della Juve Stabia e l’intero staff, confidano in una vostra presenza massiccia durante il prossimo campionato. Quest’anno il campionato si profila avvincente e ricco di emozioni, anche per i numerosi derby in programma, quando sarà ancor più necessario e fondamentale il vostro tifo! Il presidente sta rientrando dalle sue brevi vacanze per gestire il rush finale di questa campagna.

Nuovi acquisti e inserimenti per affrontare questo campionato altamente competitivo, per mantenere la categoria e per garantire continuità alla squadra e alla società. Profittate dell’ultima settimana di promozione sulla campagna abbonamenti per tifare e far sentire la passione per i colori giallo blu di ognuno di voi! La scadenza è imminente. Vi aspettiamo numerosi!".