Turris: due test prima del Benevento, non decolla la trattativa Frascatore

Ultimi due allenamenti congiunti prima dell’avvio della stagione ufficiale per la Turris, attesa dall’esordio in campionato – tanto probante quanto affascinante – contro il Benevento.

Il prossimo test è fissato per giovedì al Liguori – fischio d’inizio alle ore 18 – contro il Montecalcio. Domenica i corallini saranno invece di scena al Viviani per l'ultima amichevole pre-campionato con i padroni di casa del Potenza. Si giocherà alle ore 18. Poi – da martedì prossimo – settimana tipo di lavoro in vista della gara d'esordio con le streghe.

Caso Frascatore – L’ultimatum fissato dalla Turris scadrà domani, martedì. Ad oggi la situazione risulta sostanzialmente invariata, nel senso che non è stato dato alcun impulso alla potenziale trattativa: il Cesena è fermo al sondaggio avviato con la Turris, il calciatore sempre intenzionato a cambiare aria, il club corallino – dal canto suo – ancora aperto alla cessione ma a condizioni tassative. Quindi, nel caso da Cesena non dovesse arrivare – entro domani, appunto – un’offerta ritenuta congrua, allora Paolo Frascatore «dovrà mettersi l’anima in pace» ed allinearsi alle esigenze di club, staff e squadra: «Vogliamo calcatori motivati, che abbiamo rispetto per tutti», come energicamente messo in chiaro dal diesse Rosario Primicile al termine del test con la Nocerina.