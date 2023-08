Juve Stabia, 1-0 al Castel Volturno. Pagliuca: «Possiamo crescere»

Termina 1-0, con la rete del "solito" Candellone, l'amichevole della Juve Stabia con il Castel Volturno al Romeo Menti.

Ancora indicazioni per Pagliuca in vista dell'avvio di stagione, ma anche per il club, con una squadra che sembra ancora fa completare e con il diesse Lovisa impegnato nella prossima settimana a chiudere alcune delle trattative su cui ha lavorato in questi giorni. Dubiskas resta un obiettivo, Leone, che si allena già col gruppo, un nome da ufficializzare: "Abbiamo da lavorare - ha detto al portale vivicentro.it il tecnico a fine gara -, ma sono soddisfatto. Soprattutto del valore umano di questo gruppo. Possiamo crescere, la stagione è ormai alle porte".