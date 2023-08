Giugliano, prima amichevole (a porte chiuse) al De Cristofaro: domenica arriva il Benevento

Il Giugliano, dopo la breve pausa di Ferragosto, è tornato al lavoro agli ordini del tecnico Raffaele Di Napoli. I tigrotti, reduci da una intensa fase di ritiro in terra abruzzese, saranno di scena nuovamente in amichevole nella giornata di domenica. Al De Cristofaro (fischio d'inizio alle 18), a porte chiuse, la sfida con i cugini del Benevento. E' la prima uscita della compagine gialloblu nello stadio ancora oggi oggetto degli ultimi interventi di restyling. Motivo per cui il match sarà disputato a porte chiuse. Di Napoli, per il match con i sanniti, avrà quasi tutto l'organico a disposizione: solo De Rosa, il centrocampista reduce da un grave infortunio, non è al momento arruolabile.