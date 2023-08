Giugliano, prima uscita stagionale: battuto il Sulmona. Domenica si replica con il Pineto

Prima amichevole stagionale per il Giugliano di mister Raffaele Di Napoli. I gialloblu, impegnati sul campo dell'Ovidiana Sulmona, si sono imposti per 3-1. In rete Marotta e Giorgione per i tigrotti, Stabile per gli abruzzesi. Buona la prova dei nuovi arrivati. Sugli scudi i più attesi, il bomber Marotta e il trequartista Giorgione, prelevato di recente dall'Albinoleffe. Entrambi sono andati a segno. Il Giugliano sarà di nuovo di scena in Abruzzo, domenica, per un'altra amichevole. La compagine gialloblu affronterà il Pineto a Silvi Marina, nel Teramano. Di Napoli, nel corso della prima uscita, ha utilizzato quasi tutti i calciatori disponibili, variando anche il modulo di gioco: dal 3-5-2 al 4-3-1-2.