Turris: bomber Maniero rinnova, dall'Udinese in arrivo Cocetta

Si rinsalda il rapporto fra Riccardo Maniero e la Turris. Dopo Mirko Miceli e Sergio Contessa, anche l’attaccate – che nella passata stagione ha contribuito in maniera determinante, a suon di gol, al raggiungimento del traguardo della salvezza – ha prolungato di un anno il rapporto col club corallino: scadenza adesso al 30 giugno 2025.

Praticamente definita, nel frattempo, un’altra trattativa su cui il club ha puntato – nelle ultime settimane – in maniera decisa.

Quella intavolata con l’Udinese per il giovane talento Nicolò Cocetta, capitano della formazione Primavera. Difensore classe 2003, Cocetta nella scorsa stagione si è ritrovato prepotentemente proiettato in orbita prima squadra, al punto da guadagnarsi l’esordio in serie A nella gara del Friuli – ultima di campionato della passata stagione – contro la Juventus.

L’ufficialità è attesa a stretto giro: il difensore arriverà a Torre del Greco con la formula della comproprietà e si legherà alla Turris con un biennale.