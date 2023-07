Turris a valanga nel secondo test di Montella: «Serve ancora tempo, ma c'è tanto impegno»

È finito con un rotondo 9-0 il secondo allenamento congiunto sostenuto dalla Turris nel ritiro di Montella. Allo stadio Guido Basile i corallini hanno affrontato – e travolto – i padroni di casa della Felice Scandone Montella (ai nastri di partenza del campionato di Prima Categoria).

Il 3-4-3 iniziale di mister Caneo registra qualche variazione rispetto a quello proposto nel primo test (di giovedì) con l’Equipe Campania: tra i pali c’è Pagno; inalterato il terzetto difensivo (Maestrelli, Miceli, Frascatore); in mediana c’è Pugliese (al posto di Marino, che ha intanto lasciato il gruppo) a comporre la coppia centrale con Franco, con Rizzo e Burgio (spazio a Contessa nella ripresa) sugli esterni; in avanti il trio Giannone, Maniero, De Felice.

La prima frazione di gioco termina sul parziale di 3-0. A segno tutti e tre gli attaccanti: De Felice sblocca, Giannone raddoppia dagli undici metri (penalty rimediato da Rizzo), Maniero fa 3-0.

Interessanti gli spunti emersi nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco, (già) discreta l’intesa tra gli attaccanti.

Poi la girandola di sostituzioni fra primo e secondo tempo. Nella ripresa Rizzo cala il poker, Pavone la cinquina, Contessa realizza il 6-0, poi Nocerino (con una doppietta) e Maestrelli fissano il risultato sul 9-0.

Al termine del test il presidente Antonio Colantonio, il co-presidente Giuseppe Colantonio ed il vicepresidente Salvatore Romano hanno poi omaggiato il sindaco di Montella Rizieri Buonopane in segno di ringraziamento per l’accoglienza e l’ospitalità riservate alla compagine corallina.

Turris primo tempo: Pagno, Maestrelli, Miceli, Frascatore, Rizzo, Pugliese, Franco, Burgio; Giannone, Maniero, De Felice.

Turris secondo tempo: Fasolino, Maetrelli, Esempio, Frascatore, Rizzo, Scacabarozzi, Maldonado, Contessa, Pavone, Lombardo, Nocerino.

L’analisi di Caneo – Si cercano e si trovano i tre lì davanti, a conferma del graduale ma costante recepimento dei principi di gioco che costituiscono il marchio di fabbrica di mister Caneo: «In effetti - conferma il tecnico - rispetto a giovedì, complice anche la consistenza dell’avversario, abbiamo avuto maggiore possibilità di applicare i nostri principi di gioco e di giocare così come intendiamo fare. Siamo al dodicesimo giorno di lavoro, ci vorrà un altro mese prima di riuscire ad esprimerci e giocare in modo fluido, applicando tutti i principi di gioco su cui stiamo lavorando, ma nel frattempo sono veramente contento per l’impegno che ci mettono i ragazzi e per la fame che hanno: sono questi aspetti fondamentali, che li predispongono ad imparare e migliorarsi costantemente. Vedo che c’è molta partecipazione in allenamento e quando partecipi in questo modo agli allenamenti, la partita poi la interpreti in maniera giusta».

Soddisfatto dell’innesto di Scaccabarozzi: «Noi giochiamo molto con centrocampisti palleggiatori, quindi ci serve gente che abbia spirito, determinazione, intelligenza e tecnica, ed i nostri hanno tutto questo. Analogie con Tascone? Sono più o meno allo stesso livello tecnicamente».

Dal mercato, intanto, attesi un innesto ed una partenza: «Siamo alla ricerca di un braccetto di sinistra under e lo abbiamo già individuato. I prossimi giorni potrebbero essere in tal senso determinanti. Poi, per il resto ci siamo. Direi anzi che siamo anche oltre l’80% che avevo dato come percentuale di riferimento per la definizione dell’organico, ma questo è una conseguenza del fatto che il nostro lavoro è cominciato un po’ di tempo fa, sapevano cosa fare, tutto era già studiato. Maldonado? È in uscita, anche perché a centrocampo abbiamo tre elementi di esperienza (Franco, Scaccabarozzi e Zampa) e due giovani, Pugliese e Ivan (2002 argentino, reduce da un’esperienza col Napoli Unites) che sarà aggregato. Marino ha invece scelto di andare via».