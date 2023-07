Angri, ecco le prime ufficialità: confermato il regista Fabiano

Pioggia di ufficializzazioni in casa Angri. Sistemate le questioni burocratiche, il nuovo patron Raffaele Niutta ha dato il via libera allo staff dirigenziale per il perfezionamento dei tesseramenti per il campionato di Serie D 2023-24. Si parte da una riconferma, una delle poche che ci saranno rispetto alla scorsa stagione.

Vestirà ancora il grigiorosso il playmaker Raffaele Fabiano, classe 2000.

Il centrale di centrocampo vanta in carriera la vittoria del campionato di Serie D tra le file della Turris, compagine con cui ha giocato per tre stagioni di fila. Oltre a quella dell’Angri, ha indossato anche la maglia del Matese.

Lungo l’elenco di atleti provenienti dall’Afragolese. Ufficializzati i tesseramenti del centrale difensivo Emanuele Allegra, del terzino Marco Picascia, dell’attaccante esterno Marzo Celiento – per il quale si tratta di un ritorno in grigiorosso – e del terzino under Luigi Cordato (’03).

Proviene invece dal Bitonto il centrocampista Antonio Cardore (’96), che nella prima parte della scorsa stagione ha militato tra le file del Cassino e che nell’annata 2021-22 è stato protagonista della storica promozione in Serie C della Gelbison.

In attacco mister Stefano Liquidato potrà contare anche su Ciro Palmieri, classe 2000 che dopo l’esperienza nel Napoli Primavera ha giocato in Serie C con la Fermana e in Serie D con le casacche di Nocerina, Palmese e Nola.

Approdano in grigiorosso anche gli under Nicola Caropreso (’05), proveniente dalla Juve Stabia e Salvatore Marasco (’04), proveniente dalla Polisportiva Lioni.

Scattato intanto il conto alla rovescia per l’inizio delle attività. Domani sono in programma le visite mediche, mentre martedì alle 9 inizieranno gli allenamenti allo stadio Pasquale Novi.