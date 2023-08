Juve Stabia: undici reti ai cugini dello Stabia City. Pagliuca: «Stiamo lavorando bene»

Undici reti nella sgroppata pomeridiana al Menti per la Juve Stabia di Guido Pagliuca contro lo Stabia City dell'ex Napoli, Gigi Vitale. Un allenamento che ha dato buone indicazioni al tecnico stabiese in vista dell'avvio di stagione.

«Sono soddisfatto - le sue parole -, stiamo lavorando bene e sono contento di questo gruppo. Sappiamo qual è l'obiettivo da raggiungere, e la prima cosa è convincere i tifosi della bontà del progetto riportando tanta gente allo stadio».

In gol per la Juve Stabia, il match si è chiuso sull'11-0 per i gialloblù: Maselli, Candellone (3 reti per l'attaccante) Piscopo, Mignanelli, Bentivegna, Carbone (doppietta), Selvaggio e Della Pietra.