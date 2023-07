Juve Stabia, il ritiro si chiude con la doppietta di Candellone in amichevole

Termina con il successo per 3-1 nell'amichevole contro la Polisportiva Vastogardi il ritiro della Juve Stabia ad Alfedena. I gialloblù trovano subito le reti di Candellone, una doppietta di testa per il bomber stabiese, cui fa eco il gol nel finale di Folino.

Nei prossimi giorni il gruppo proseguirà la preparazione a Castellammare in vista dell'avvio della stagione con la coppa Italia di serie C:

«Sono abbastanza soddisfatto di questi giorni di lavoro - queste le parole del tecnico Guido Pagliuca -, questo è un buon gruppo, con quei valoro morali che cercavamo come primo punto per la scelta dei calciatori. Sappiamo che qualcosa manca, calciatori che dovranno arrivare in settimana, e siamo sereni per l'avvio di stagione».