Juve Stabia, i vertici del club nel ritiro di Alfedena. Elefante nuovo direttore generale

Giornata intensa per i vertici della Juve Stabia, radunatisi ad Alfedena nella sede del ritiro dei gialloblù. In primis l'ufficializzaziome del nuovo Direttore Generale: "La S.S. Juve Stabia comunica che il nuovo Direttore Generale è Ferdinando Elefante. Già Consigliere Delegato Gabetti Agency Spa, Elefante vanta esperienza nel settore immobiliare e finanziario a livello nazionale da oltre 30 anni. La sua lungimiranza ha dato vita al progetto Gabetti Sport che oggi sta diventando sempre di più riferimento per tutte le società sportive che intendono sviluppare progetti di impiantistica sportiva. Inoltre, vanta un’esperienza di 13 anni con società militanti nella LND. Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono onorato di poter contribuire alla crescita del brand Juve Stabia e darò il massimo affinchè si possano raggiungere gli obiettivi che, insieme al Presidente Andrea Langella e a tutto il management gialloblè, ci siamo prefissati”.

«Ad Alfedena, nel pomeriggio, è arrivato anche il presidente Andrea Langella che si è intrattenuto con la squadra e ha ufficialmente presentato il nuovo DG Ferdinando Elefante e il nuovo Club Manager Dottor Sebastiano Vaia.

Ivertici societari si sono riuniti tutti questa mattina all’Hotel Le Ortensie di Roccaraso. Il Presidente Andrea Langella, il Vice Presidente Ing. Vincenzo D’Elia, l’Amministratore Unico Filippo Polcino, il Direttore Generale Ferdinando Elefante e il Club Manager Dottor Sebastiano Vaia, in una riunione fiume, hanno portato avanti l’organizzazione del lavoro stagionale».