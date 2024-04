Virtus Francavilla-Juve Stabia, Pagliuca avvisa: «Sarà la vera squadra»

Senza Thiam, Meli e Bachini, alle prese con piccoli acciacchi, la Juve Stabia si appresta all’ultima trasferta stagionale, a Francavilla, aspettando poi quella designata dal sorteggio per la supercoppa di categoria.

Guido Pagliuca promette impegno, rispetto per l’avversario e per le altre squadre del campionato ancora alle prese con i rispettivi obiettivi: «È normale – spiega -, che dopo aver centrato l’obiettivo si sia un po' mollato, anche mentalmente, tra feste, premiazioni e tanti attestati di stima. Ma ci teniamo a chiarire che nelle ultime giornate ce la giocheremo come sempre, per confermare a tutti quei valori morali che abbiamo portato in campo per tutto la stagione, per rispetto di tutti».

Francavilla avvisato, nessuno sconto, anche se i pugliesi sono impegnati nella lotta salvezza, e contendono alla Turris uno dei posti nei play-out: «So che ci saranno tanti tifosi al seguito – continua l’allenatore -, anche per loro daremo il massimo, bisogna chiudere nel migliore dei modi l’annata.

Abbiamo vinto con undici punti di distacco da chi inseguiva, non mi va di sciupare questo margine».

L’attenzione sul futuro, in primis sulle rivali di coppa, che hanno dimostrato, come la Juve Stabia, facendo minutaggio, che far calcio vincente, coi giovani, si può: «La nostra squadra è stata costruita proprio per valorizzare i più giovani, e fino alle ultime giornate in cui poi abbiamo potuto gestir un over in più in accordo con il presidente, lo abbiamo sempre fatto. Non conosco bene tutte le rivali, nelle prossime settimane cominceremo a studiarle».

I play-off, tante corazzate alle spalle, Pagliuca scommette su Avellino e Benevento: «Sono una vera e propria lotteria, in cui non ci sono certezze, ma spesso c’è sempre la sorpresa. Quelle del nostro girone sono forti per davvero, l’Avellino è in un gran momento, il Benevento ha una rosa fortissima, ma anche le altre fino al sesto, settimo porto, possono far bene. sono convinto che diranno la loro fino alla fine».