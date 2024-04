Monterosi-Giugliano: 3-1: ancora un ko per i tigrotti di Bertotto

Seconda sconfitta consecutiva per il Giugliano di Valerio Bertotto. I tigrotti, dopo aver rimediato una battuta d'arresto interna con il Monopoli, perdono anche sul campo del Monterosi, una delle compagini invischiate nella zona salvezza. Primo tempo di marca laziale.

I padroni di casa passano in vantaggio con Eusepi e sfiorano il raddoppio in altre due circostanze. Il Giugliano fatica più del dovuto. Inizio da incubo anche nella ripresa per i gialloblu: Yabre commette un fallo in area di rigore, dal dischetto è Eusepi ha realizzare la rete del doppio vantaggio.

Più propositivo il Giugliano con l'ingesso in campo di Diop, Di Dio e Romano. I tigrotti accorciano le distanze con Salvemini, al rientro, ma in pieno recupero è Silipo a fissare il risultato sul 3-1. Per il Giugliano playoff non ancora aritmeticamente raggiunti.