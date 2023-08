Paganese, esperienze in difesa: torna in D il centrale De Franco

Un atleta di grande esperienza per la retroguardia della Paganese. Il club liguorino ha ufficializzato il tesseramento di Ciro De Franco, classe 1988, che torna in Serie D dopo dieci anni trascorsi in Lega Pro. L'ultima volta tra i dilettanti risale alla seconda parte dell'annata 2013-14 tra le file del Matera, squadra con cui ottenne la promozione in Serie C.

In precedenza, aveva vinto un altro campionato di Serie D con la maglia della Scafatese nella stagione 2006-07. Centrale difensivo dalle indiscusse qualità tecniche, De Franco va a colmare la casella lasciata vuota nella terza linea azzurrostellata dopo il mancato accordo con Di Somma, trasferitosi al Sorrento.

La Paganese ha ufficializzato anche il tesseramento di un altro under. Si tratta di Stefano Celentano, esterno destro classe 2005 che disputerà la sua prima stagione tra i “grandi” dopo la trafila del settore giovanile percorsa tra Juve Stabia e Napoli.