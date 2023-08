Nocerina avanti in Coppa Italia: nel finale l'Ischia sfiora il pari

La Nocerina batte in rimonta l'Ischia nel turno preliminare di Coppa Italia in una gara contraddistinta da temperature equatoriali che hanno messo a dura prova gli atleti in campo. Gara a porte chiuse per una pregressa squalifica del campo di gioco dei molossi.

Out Crasta, Magliocca e Parravicini sulla sponda rossonera, Montuori e Castagna tra le file isolane. In campo il 3-4-3 di Gianluca Esposito contro il 4-3-3 di Enrico Buonocore. L'Ischia parte molto meglio e al 7' passa in vantaggio con l’ex di turno Talamo che risolve una mischia scaturita da un corner assegnato generosamente dal secondo assistente. Gli isolani sfiorano il raddoppio due volte nel giro di 3 minuti, prima con una sassata di Florio poi con un “giro” di Baldassi con sfera in entrambi i casi di poco sul fondo.

La Nocerina è un diesel e ingrana gradualmente.

El Bakhtaoui cicca clamorosamente su preciso cross di Citarella, poi ci provano senza successo Piccioni e Poziello. Poco dopo la mezz'ora Basanisi spreca incredibilmente a tu per tu col portiere, poi ci pensa El Bakhtaoui a rimettere le cose in pari su servizio di Mazzei.

A inizio ripresa meglio i molossi. Gemito si oppone bene a El Bakhtaoui e Basanisi nei primi minuti. Poi esce bene fuori area sullo stesso El Bakhtaoui ma sulla respinta viene beffato da Rossi con un velenoso pallonetto che vale il parziale 2-1. Poco prima del quarto d'ora il tris, ispirato dal giovanissimo Gadaleta: il classe 2005, subentrato nel primo tempo al coetaneo Manzo infortunato, lavora un bel pallone per Uliano che ringrazia e scarica di potenza sotto l'incrocio dei pali.

Tre le occasioni per il possibile poker capitate a Piccioni, ma Gemito risponde presente due volte, poi il centravanti “stecca” il più comodo dei tap-in su assist di Basanisi. Mancato il quarto gol la Nocerina rallenta e l'Ischia ne approfitta. Al 38', ancora sugli sviluppi di un angolo, Maiorano accorcia le distanze. Poi Pinto e Quirino mettono i brividi alla difesa di casa, mancando il bersaglio grosso. Vittoria con qualche patema di troppo dunque per la squadra di Gianluca Esposito, che domenica prossima per il primo turno di Coppa Italia ospiterà ancora al San Francesco i “cugini” dell'Angri.