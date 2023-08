Giugliano, con il Sorrento out Salvemini e Zullo. Giorgione, non al top, in panchina

Giugliano incerottato per l'esordio in campionato, in programma domani al De Cristofaro, con il neo promosso Sorrento. La squadra di Raffaele Di Napoli sarà priva di Zullo, Salvemini (febbricitante) e avrà Giorgione, centrocampista offensivo, a mezzo servizio. L'ex Albinoleffe partirà dalla panchina.

"Siamo carichi, motivatissimi - spiega il tecnico Raffaele Di Napoli - Abbiamo qualche problema di formazione, ma domani venderemo cara la pelle: vogliamo regalare subito una gioia ai nostri tifosi e alla società che ben ha operato sul mercato di rafforzamento".

Il tecnico gialloblu non ha svelato gli ultimi dubbi relativi all'undici titolare. Quel che è certo che in attacco giocherà Sorrentino, il sostituto naturale di Salvemini. Sulle fasce dubbio Di Dio-Oviszach. "Ho le idee ben chiare, ma preferisco prendermi ancora un po' di tempo per riflettere", aggiunge l'allenatore del Giugliano. Il fischio d'inizio è fissato per le 20,45.