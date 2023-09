Il derby contro il Benevento, in una serata magica nonostante non sia giunta la vittoria, è ormai alle spalle. Il calendario incombe impietoso per la Casertana ed è già tempo di concentrare forze e pensieri alla sfida sul campo del Latina in programma domani (fischio d'inizio ore 18.30). I rossoblù troveranno di fronte una squadra in salute che dopo due vittorie consecutive è riuscita a strappare un pareggio proprio al fotofinish in uno dei posticipi del lunedì. Un pareggio che non consente al Latina di conservare la vetta della classifica, ora appannaggio della Turris, unica squadra a punteggio pieno finora, ma certamente una ulteriore iniezione di fiducia utile per affrontare gli impegni successivi. La Casertana, quindi, è ben consapevole delle difficoltà che riserva questa partita, ma dopo il match contro il forte Benevento e tre allenamenti in più alle spalle può guardare alla partita con spirito positivo. E a proposito del Latina, ieri la Lega Pro ha ufficializzato data e orario del match di Coppa Italia che nel primo turno vedrà la Casertana opposta proprio alla formazione laziale. Si giocherà al "Domenico Francioni" di Latina mercoledì 4 novembre con fischio d'inizio previsto per le 20.45.

APPROFONDIMENTI Casertana, Calapai ultimo colpo sul mercato Casertana-Benevento 0-0, primo punto per i rossoblù

Il confronto della manifestazione tricolore di categoria si inserisce in un tour de force impressionate per la Casertana che in meno di quaranta giorni scenderà in campo la bellezza di undici volte per una media di una partita ogni tre giorni e mezzo, complici anche i due recuperi che la formazione rossoblù dovrà disputare avendo saltato, su concessione della Lega Pro in considerazione del fatto che solo quattro giorni prima dell'inizio del campionato la Casertana è stata ripescata. Tra una gara e l'altra, insomma, pochissimo tempo a disposizione per prepararla, ma lo stesso Cangelosi ha voluto vedere la cosa in termini positivi affermando che il fatto di giocare spesso avrebbe aiutato il processo di amalgama di una squadra finita di assemblare soltanto una decina di giorni fa. Ieri, intanto, seduta pomeridiana di allenamento con Carretta e Montalto a parte. Carretta è ancora alle prese con la forte contusione alla schiena rimediata contro il primo tempo tanto da costringerlo ad abbandonare il campo dopo poco più di un quarto d'ora di gara, mentre Montalto sta seguendo un programma di lavoro personalizzato finalizzato ad acquistare la migliore condizione possibile. Come contro il Benevento, Montalto sarà in panchina, mentre per Carretta decisiva la seduta di rifinitura in programma questo pomeriggio. Fatto sta che il tecnico rossoblù Vincenzo Cangelosi sta studiando la migliore formazione possibile da opporre al Latina con un occhio anche a un possibile turn over proprio per la lunga serie di incontri ravvicinati che attendono la sua squadra.

Torna disponibile Soprano che ha scontato il turno di squalifica rimediato al termine dei play off di serie D della passata stagione, anche se è ragionevole supporre che Cangelosi possa riconfermare Celiento (peraltro insignito della fascia di capitano contro il Benevento) e Sciacca nel cuore della retroguardia rossoblù. Nel caso in cui Cangelosi optasse per Soprano in coppia con Sciacca, Celiento potrebbe giocare da terzino destro, anche se il giovane Paglino si è discretamente distino domenica sera nel derby. A centrocampo potrebbe esserci una chance per Casoli, giocatore duttile che Cangelosi ha anche schierato sulla linea offensiva nel secondo tempo del match contro il Benevento, mentre in attacco, stante i dubbi su Carretta e l'inutilizzabilità di Montalto, uno tra Turchetta e Taurino dovrebbe trovare posto dal primo minuto di gioco. Slitta, intanto, l'ufficializzazione dell'arrivo di Calapai. Il terzino destro ex Catania e Crotone dovrebbe comunque a breve aggregarsi al gruppo.

Per quanto riguarda, infine, il numero di biglietti venduti per il settore destinato ai tifosi casertani, il dato di ieri pomeriggio riportava un numero oltre le settanta unità. Una risposta significativa, trattandosi di una gara che si disputerà in un giorno infrasettimanale.