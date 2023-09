Finisce a reti bianche il derby tra Casertana e Benevento al termine di una gara assai intensa dal punto di vista agonistico. Primo tempo di marca rossoblù pur non creando particolari occasioni da rete. Decisamente meglio il Benevento nella ripresa grazie a qualche ritocco alla formazione operata dal tecnico sannita Andreoletti. Due ghiotte occasioni per la compagine giallorossa con un clamoroso palo di Ferrante e una conclusione da distanza ravvicinata di Berra, mentre la Casertana con il passare dei minuti è calata alla distanza affidandosi a sporadici tentativi dalla lunga distanza.

APPROFONDIMENTI Turris-Sorrento 3-2: corallini a punteggio pieno Primo punto per l'Avellino: solo 0-0 in casa con il Foggia Juve Stabia, Pagliuca carica il derby: «A Giugliano in cerca di conferme contro un avversario di valore»

Casertana, alla sua prima partita in campionato dopo il ripescaggio avvenuto a fine agosto, chiaramente ancora fase di rodaggio, mentre il Benevento ha fornito segnali incoraggianti sotto il profilo del gioco in attesa di recuperare i tanti infortunati che anche in questa partita sono stati costretti a dare forfait. In avvio la Casertana si mostra subito aggressiva e dopo una manciata di minuti Paleari deve distendersi in tuffo per deviare un'insidiosa conclusione dai venti metri di Proietti. Il Benevento si mantiene sulla difensiva, magari aiutandosi con qualche rude intervento di troppo.

A farne le spese Carretta che dopo un quarto d'ora è costretto a lasciare il campo per le conseguenze di uno scontro di gioco con un avversario sostituito da Taurino che qualche istante dopo il suo ingresso in campo si rende subito pericoloso dopo un veloce scambio con Tavernelli ma la difesa ospite lo ferma in extremis a pochi passi da Paleari.

Il pressing della Casertana e costante, ma qualche errore di troppo nei fraseggi favorisce la tattica attendista di un Benevento che, dal suo canto, preferisce affidarsi a lunghi lanci verso i suoi avanti, puntualmente, però, neutralizzati dalla difesa rossoblù. Partita maschia con il Benevento a collezionare cartellini gialli pur senza correre particolari rischi in difesa. Nela finale ci prova ancora Taurino su assist di Tavernelli, ma la sua conclusione da posizione assai decentrata è facile preda di Paleari. Nella ripresa, il tecnico sannita Andreoletti prova a cambiare qualcosa e la scelta sembra sortire i suoi effetti tant'è che dopo quattro giri di lancette dall'avvio il Benevento va vicinissimo al gol con Ferrante la cui conclusione colpisce in pieno il palo alla sinistra di Venturi. Solo sprazzi, tuttavia, poiché il Benevento mantiene un buon possesso palla. Su azione da calcio d'angolo i giallorossi sfiorano il vantaggio con Berra che spreca malamente a lato a pochi passi dalla porta avversaria. Nel finale ci provano Celiento di testa e Karic ma senza fortuna. Alla fine applausi per tutti per l'impegno messo in campo nell'intero arco della gara.