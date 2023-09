Primo punto per l'Avellino: solo 0-0 in casa con il Foggia

L'Avellino si consola con il primo punto stagionale.

I lupi si fermano sullo 0-0 al Partenio-Lombardi contro il Foggia. Il debutto in panchina di Pazienza - dopo l'esonero di Rastelli - non è stato brillante.

Ripresa migliore per la truppa biancoverde rispetto a un primo tempo nel corso del quale i pugliesi sono andati vicini al gol in avvio di gara e hanno avuto un'altra occasione pochi minuti più tardi. Nel secondo tempo, i lupi hanno dimostrato grande volontà, ma non hanno finalizzato. Gioco prevedibile e poco incisivo. Ancora non si vede l'impronta di Pazienza.

AVELLINO-FOGGIA 0-0

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Benedetti, Rigione, Cionek; Cancellotti (33' st D'Amico), Dall'Oglio (33' st Sannipoli), Armellino (16' st Palmiero), D'Angelo, Tito (25' st Falbo); Patierno, Marconi (16' st Gori).

A disp. Pane, Pizzella, Ricciardi, Mulè, Pezzella, Sgarbi, Tozaj. All. Pazienza.

FOGGIA (3-4-1-2): Nobile; Salines, Marzupio, Carillo; Garattoni, Martini, Di Noia, Rizzo; Schenetti (24' st Vacca); Tonin (24' st Tounkara), Beretta (33' st Peralta). A disp.: Cucchietti, De Simone, Marino, Antonacci, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Idrissou, Brancato. All.: Cudini.

ARBITRO: Lovison di Padova.