Turris-Sorrento 3-2: corallini a punteggio pieno

Terzo successo di fila per la Turris, che al Liguori s'impone per 3-2 su un Sorrento mai domo. Derby vibrante al comunale, deciso dal primo sigillo tra i professionisti del baby Nocerino e da una doppietta di Scaccabarozzi, che riprendono e ribaltano i costieri, in avanti prima con Vitale e poi con La Monica.

La Turris viaggia adesso a punteggio pieno in classifica; un solo punto dopo tre giornate per il Sorrento.

Cento volte Giannone – Prima della gara omaggio per il capitano Luca Giannone: maglietta numero 100 per lui, che taglia il traguardo delle cento presenze in maglia corallina.

La gara – Due le variazioni nel 3-4-3 di Caneo rispetto all’undici corsaro a Crotone: fra i pali c’è Fasolino, in mediana tocca a Matera sostituire l’infortunato Franco (distorsione alla caviglia per lui).

Di contro, il vivace 4-3-3 proposto da Maiuri.

Vibrante e frizzante la prima frazione di gioco, sin dalle primissime battute. Pochi minuti e Fasolino controlla in due tempi la conclusione di De Francesco, poi la fiammata di Nocerino, quindi la potenziale chance con Maniero, imbeccato proprio da Nocerino nel cuore dell’area ma non troppo lesto nella conclusione a rete. La prima, vera occasione da gol al minuto 7. È del Sorrento, vicinissimo al vantaggio con il colpo di testa – sugli sviluppi di una punizione – di Blondett, su cui è decisiva la smanacciata di Fasolino. Aggressivi e propositivi i costieri, che passano con merito al quarto d’ora: sgroppata di Martignago e palla sul secondo palo a Vitale, che la mette dentro a due passi dalla linea di porta. Il pari Turris al minuto 22, sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina: la zampata vincente è del baby Luca Nocerino. Primo gol tra i professionisti per lui, celebrato nel post partita anche dal tecnico Caneo. Ci riprova la Turris al 25’ con l’altro Luca, Giannone, che da posizione defilata conclude a fil di palo. L’occasione per il soprasso corallino è ghiotta alla mezz’ora, quando – sugli sviluppi di una punizione – Cum scodella in area per Nocerino, che da posizione interessante stavolta calcia sopra la traversa. Il finale di frazione è incandescente. Al 40’ il Sorrento trova il nuovo vantaggio con La Monica, che di testa devia in rete su giocata di Petito. Il 2-2 arriva allo scadere dell’extra time: gran giocata di Scaccabarozzi, che insacca di prima intenzione dopo una bella combinazione tra Frascatore e Nocerino.

Scacchieri inalterati nella ripresa. Frascatore – corre il 10’ – impatta di testa sugli sviluppi di un corner ma non trova la porta. Due minuti più tardi il sorpasso corallino che fa esplodere il Liguori: lo firma Scaccabarozzi con un bolide dalla distanza che non lascia scampo a Marcone. Il Liguori trabocca d’entusiasmo ma la sofferenza è dietro l’angolo. Tegola Turris al quarto d’ora, quando Frascatore rimedia il secondo giallo di giornata per un fallo su Badje e lascia i suoi in inferiorità numerica. Subito un cambio, quindi, per Caneo: dentro Burgio a rilevare Giannone. Brivido per i corallini – proprio – sulla susseguente punizione rimediata da Badje. L’inferiorità numerica fa sbandare la Turris; il Sorrento mantiene l’iniziativa ma alla lunga perde in termini di brillantezza, lucidità ed intensità. Altri due cambi per Caneo: tocca a De Felice e Maestrelli per Maniero e Nocerino; Turris adesso con il 4-4-1. Nel Sorrento Capasso per Petito. Badje – corre il 25’ – si infila minaccioso in area ma viene stretto tra le maglie della difesa corallina e disinnescato. Doppio cambio anche per Maiuri: Ravasio per Loreto e Colombimi per Vitale, quindi Bonavolontà per De Francesco. Ultimo cambio Turris: tocca al baby Pugliese, fuori Matera. Al 38’ un'azione insistita degli ospiti porta al tiro La Monica: sfera sul fondo. Cum sfiora il poker al 40’ con una conclusione da posizione defilata che frutta solo un corner. Pericoloso il Sorrento al 43’ con Martignago, che non inquadra la porta da posizione ravvicinata.

Il finale è di marca costiera, ma la Turris ne contiene il forcing con lucidità e attenzione. Al termine dei quattro minuti di recupero è travolgente l’esultanza del Liguori.