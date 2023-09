Dopo il positivo esordio con il Benevento, la Casertana mette a segno un nuovo colpo di mercato. In giornata è atteso l'arrivo del terzino destro Calapai, 30 anni, svincolato, la scorsa stagione al Crotone e con una lunga esperienza in serie C. Tornando al derby la vittoria sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una serata straordinaria per una presenza di pubblico che non si vedeva da tempo. Il pari contro i giallorossi, appena retrocessi dalla B, resta un buon risultato in considerazione sia della caratura dell'avversario, sia dell'attuale condizione generale di una squadra che è stata finita di assemblare appena dieci giorni fa. Fatto sta che già dal match di domenica sera si intravedono segnali confortanti circa le potenziali possibilità da parte dei rossoblù di incidere in maniera significativa sul campionato.

Si è subito vista un'idea di gioco fatta di velocità e rapidi scambi, scelta quasi obbligata viste anche le caratteristiche di un tridente offensivo composto da giocatori brevilinei con Tavernelli a giostrare da "falso nueve". Un gioco, però, dispendioso che ha comportato un comprensibile calo alla distanza della Casertana, brava comunque a reggere l'impatto contro un avversario più rodato soprattutto dal punto di vista dell'intesa tra i reparti nonostante assenze importanti. «Come prima partita - ha detto l'attaccante Alessio Curcio nel post partita - la cosa più importante era non sbagliare l'atteggiamento, lottare su ogni pallone perché ci conosciamo pochissimo visto che abbiamo iniziato a lavorare insieme solo da una settimana. Con il miglioramento della condizione fisica e l'affiatamento tra di noi riusciremo a fare cose importanti soprattutto in attacco».

In effetti, contro il Benevento la Casertana si è resa pericolosa soprattutto con tiri dalla distanza, eccezion fatta per un paio di incursioni di Taurino, subentrato all'infortunato Carretta, neutralizzate in extremis dalla difesa sannita. «Con l'aumento della condizione fisica - ha proseguito Curcio - le conclusioni da fuori ci saranno, ma anche quelle da dentro l'area, che è la soluzione migliore. Soprattutto nel primo tempo riuscivamo a giocare bene e venire fuori dalla loro pressione, ma ci è mancata, appunto, la forza per poter andare a concludere e renderci pericolosi dentro l'area di rigore avversaria». Insomma, è una Casertana chiaramente ancora work in progress sotto il profilo dell'intesa e il calendario, sotto questo punto di vista, non aiuta poiché fino alla fine di ottobre ci sarà una lunga serie di incontri ravvicinati, ben dieci in meno di un mese e mezzo.

«Forse giocare spesso potrebbe aiutare a trovare l'intesa» ha detto il tecnico Vincenzo Cangelosi anche nel post derby. Fatto sta che già giovedì si torna in campo per affrontare il Latina, compagine che i rossoblù si ritroveranno di fronte anche nel primo turno di Coppa Italia. Ieri i rossoblù hanno ripreso subito ad allenarsi. Lavoro di scarico per chi ha giocato domenica sera, mentre Carretta ha svolto un leggero lavoro differenziato a seguito della forte contusione rimediata tra gluteo e schiena, ricordo di una ginocchiata di un difensore giallorosso. Carretta sembrerebbe stare già meglio, ma la sua presenza in campo per giovedì è ancora in dubbio. In preallarme sia Turchetta che Taurino poiché appare ancora difficile un impiego di Montalto al centro del tridente già dal primo minuto. In difesa torna disponibile Soprano che ha scontato il turno di squalifica residuato dalla passata stagione, anche se la coppia formata da Celiento e Sciacca ha mostrato ampi segnali di affidabilità.

Chances per Anastasio sulla corsia sinistra difensiva, mentre a destra Paglino potrebbe essere riconfermato, a meno che Cangelosi non voglia puntare su Fabbri come accaduto nella seconda parte della ripresa contro il Benevento. A centrocampo, qualora Cangelosi volesse operare anche un minimo di turn over, Casoli potrebbe trovare spazio al posto di uno tra Toscano e Damian vista l'ottima condizione già dimostrata da Proietti, risultato tra i migliori nel derby. Intanto, è già partita la prevendita per la gara di Latina. L'Osservatorio del Viminale aveva considerato il match del "Domenico Francioni" avente profili di rischio ma non ha imposto misure particolarmente restrittive disponendo la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania esclusivamente per il settore ospiti, più un rafforzamento del servizio d'ordine tra steward e prefiltraggio. È di 11,50 euro, compresi i diritti di prevendita, il costo del biglietto per la curva ospiti. Ben 1.500 i posti disponibili, anche se la disputa della partita in un giorno infrasettimanale non aiuta certo un esodo di tifosi.