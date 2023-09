La Turris vuole continuare a divertirsi: «Da thriller a fantasia»

«Quando ho visto il campionato ho pensato ad un inizio da thriller e invece l’abbiamo convertito in fantasia». Sintesi migliore non avrebbe potuto trovare Bruno Caneo per la sua Turris. A punteggio pieno dopo le prime tre gare di campionato, con nove gol all’attivo e cinque subiti, con la spinta di un pubblico che ha ritrovato entusiasmo e passione dopo le frizioni della passata stagione.

Dopo le convicenti vittorie contro Benevento e Crotone, i corallini hanno superato al Liguori anche il Sorrento, al termine di un derby combattuto ed intenso. «Merito agli avversari – analizza il tecnico corallino – che hanno fatto una partita molto intensa, impedendoci di giocare dal basso.

Venivano a prenderci forte e noi non sempre siamo stati capaci di reagire sulla prima pressione: questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Mi aspettavo comunque questa situazione, perché li avevo visti. Abbiamo saputo soffrire però, e anche questo è un merito. Sono contento di quanto fatto finora, abbiamo raccolto con merito questi nove punti. nel Sorrento abbiamo trovato una squadra importante che ci ha dato filo da torcere, ma abbiamo reagito con qualità». Sul cambio modulo dopo l’espulsione di Frascatore: «Per coprire meglio gli spazi: credo d’aver messo la squadra nelle condizioni di difendersi al meglio. Loro avevano giocatori veloci che ci impensierivano ma noi li abbiamo affrontati e gestiti con lo spirito giusto, con quella mentalità su cui abbiamo lavorato fin dall’inizio». Alla vigilia aveva presentato il derby come la più classica prova del nove: «Andata bene per il risultato, e questo dimostra che sappiamo giocare, ci sappiamo difendere, fornendo anche una risposta mentale importante. La classifica? Giusto guardarla, perché meritata, non ci è stato regalato niente. Importante è riconoscerci sempre nello spirito con cui la stiamo costruendo». Sugli errori emersi nel derby: «In parità numerica abbiamo sbagliato delle marcature in area ogni volta che mettevano palle in mezzo. Rivedrò la partita e cercherò di capire».

Si attende adesso il recupero di Franco, nel frattempo «merito a Matera, che ha fatto benissimo. È una risorsa per noi». Quindi un pensiero rivolto ai due marcatori: «Molto contento per Nocerino, che quindi pagherà la pizza alla ripresa. contento anche per la doppietta di Scaccabarozzi, che è un ragazzo stupendo. Tutto il gruppo è speciale».

Sognava da tre anni la prima rete tra i professionisti il baby Luca Nocerino, talento corallino, che realizzando il momentaneo 1-1 ha dato il là al terzo successo consecutivo dei suoi: «Ci pensavo e lo sognavo da quando ho esordito. Per me che sono di Torre, poi, l’emozione è stata ancora più intensa. Ringrazio il mister per la fiducia, non è da tutti far giocare un 2004. Devo dire che l’esperienza dello scorso anno al Portici mi ha fortificato ma adesso voglio solo ripagare la fiducia di mister Caneo. Classifica? Noi restiamo coi piedi per terra, quel che verrà dopo la salvezza sarà tutto in più». Giovedì il turno infrasettimanale di Messina: «Scampo difficile e avversario ostico. Servirà massima concentrazione».

Quindi un pensiero al pubblico ed una dedica speciale: «I tifosi sono eccezionali. Ci aiutano tantissimo in quei momenti in cui magari non ne abbiamo più, loro ci danno la grinta necessaria per chiudere al meglio la partita. Il gol? tutto per la mia famiglia».