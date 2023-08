Giugliano, De Sena e Bernardotto per completare l'organico

Carmine De Sena e Daniele Bernardotto per completare l'organico.

Altri colpi di mercato per il Giugliano, che ha profuso un ultimo sforzo prima dell'avvio del campionato. Esordio al De Cristofaro, venerdì 1 settembre, contro il neo promosso Sorrento.

De Sena, 31 anni, è un attaccante; stesso ruolo anche per Bernardotto, prelevato dal Crotone. Due giocatori di qualità per un reparto rimasto orfano di Alessandro Marotta, ceduto nei giorni scorsi al Benevento. "Sono arrivati tanti giocatori di qualità - spiega il tecnico Raffaele Di Napoli - si sta formando un buon gruppo e non dobbiamo avere fretto: stiamo trovando la nostra identità".